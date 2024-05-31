Правительство России утвердило правила маркировки кормов для животных и ветеринарных лекарств

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Правительство России утвердило правила маркировки кормов для животных и ветеринарных лекарств. С 1 сентября 2024 года участники оборота обязаны зарегистрироваться в государственной системе маркировки «Честный знак», сообщил ТАСС.

Также с 1 октября нынешнего года на упаковках сухих кормов и лакомств для животных должна появиться маркировка. С этой же даты производители и импортеры этих продуктов должны передавать в систему информацию о вводе товара в оборот. Маркировка влажных кормов начнется с 1 марта 2025 года. Информация о выводе кормов из оборота будет передаваться в систему маркировки с 1 сентября того же года.

О данных нововведениях сообщали еще в прошлом году. Тогда обязательную маркировку корма для животных, консервы, ветеринарных препаратов и масел планировалось начать с 1 сентября нынешнего года.

Разиль Самигуллин