В Казани сохранится теплая погода до 29 градусов

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Сегодня в Казани сохранится переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер юго-восточный 5—10 м/с с порывами до 22 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +27 до +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +26 до +31 °С.

Гидрометцентр республики сообщил и сохранении температурного фона в Татарстане до конца текущей недели. Так, температура воздуха в дневное время суток не опустится ниже 28°С.