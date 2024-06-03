Правительство России предложило изменить размер госпошлины за регистрацию сделок с недвижимостью

Фото: Максим Платонов

В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается отказаться от фиксированного размера госпошлины для сделок с недвижимостью дороже 20 млн рублей для физических лиц и 22 млн рублей — для компаний, сообщает «Интерфакс».

Для дорогостоящих объектов госпошлина будет рассчитываться в процентном отношении от суммы сделки. Так, для физлиц она составит 0,01% от суммы сделки, но не менее 0,01% кадастровой стоимости объекта и не более 500 тыс. рублей. Для компаний пошлина составит 0,1% цены сделки, но не меньше 0,1% кадастровой стоимости и не больше 1 млн рублей.

При этом действующие размеры госпошлин — 2 тысяч рублей для граждан и 22 тысяч рублей для юрлиц — сохранятся для сделок с объектами, цена которых не превышает 20 и 22 млн соответственно. Законопроект призван сделать расчет госпошлины более справедливым и зависящим от стоимости сделки.

Стоит подчеркнуть, что в Татарстане в марте 2024 года зарегистрировано более 9 тысяч сделок с недвижимостью, в том числе в Казани — 736. Также в марте 2024 года в регионе было совершено 5 946 сделок по купле-продаже жилья, что немного выше февральских показателей. Из них в Казани зарегистрировано 2 082 договора.

Разиль Самигуллин