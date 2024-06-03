Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА. Решение было принято руководством футбольного клуба, сообщает РИА «Новости».

Тренерский штаб также покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу. Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. До этого он работал в футбольном клубе «Сочи». Причины ухода Федотова не разглашаются.

В середине апреля ходили слухи о том, что Владимир Федотов может возглавить казанский «Рубин», а его на посту тренера ЦСКА заменит Сергей Игнашевич. Однако тогда эти слухи были опровергнуты самим армейским клубом.

Разиль Самигуллин