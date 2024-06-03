Новости спорта

20:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА

18:47, 03.06.2024

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА. Решение было принято руководством футбольного клуба, сообщает РИА «Новости».

Тренерский штаб также покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу. Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. До этого он работал в футбольном клубе «Сочи». Причины ухода Федотова не разглашаются.

В середине апреля ходили слухи о том, что Владимир Федотов может возглавить казанский «Рубин», а его на посту тренера ЦСКА заменит Сергей Игнашевич. Однако тогда эти слухи были опровергнуты самим армейским клубом.

Разиль Самигуллин
СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также