Компания Ак Барс Страхование запустила страхование ипотеки онлайн

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Страхования"

На официальном сайте компании Ак Барс Страхование появилась возможность оформления полиса ипотечного страхования. Теперь его можно приобрести в любое удобное время без посещения офиса. После оформления и уплаты страховой премии полис направят на электронную почту клиента, указанную при оформлении на сайте.

Страхование ипотеки является способом защитить приобретаемое в кредит жилье, а также жизнь и здоровье заемщика от непредвиденных событий. В случае наступления страхового случая полис обеспечит исполнение кредитных обязательств страхователя перед банком.

Полис оформляется от следующих рисков:



по страхованию жизни и здоровья заемщика — смерть или установление застрахованному лицу инвалидности I, II группы в результате несчастного случая или болезни;

по страхованию недвижимого имущества — утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие: пожара, взрыва, удара молнии, залива, стихийных бедствий, падения на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортного средства и другие.

— Мы намерены популяризировать цели устойчивого развития, развивать социальные и бизнес-проекты в соответствии с принципами ESG. Заботясь о наших клиентах, мы запустили страхование ипотеки на сайте компании, поддерживая в том числе «безбумажное страхование». Мы стремимся внести максимальный вклад в развитие и процветание региона, в котором работаем, — заявил генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Ильфак Мухаметзянов.

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