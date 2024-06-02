Поисковик Google с ИИ поставил издателей в неудобное положение

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Новшество AI Overviews, представленное Google в мае, вызвало негодование в издательской индустрии, заставив руководителей СМИ оперативно адаптироваться к новой ситуации. Новая функция генерирует новостную сводку вверху поисковой выдачи. Таким образом, пользователь получает всю нужную информацию без посещения сайта. Фрэнк Пайн из компании Media News Group и Tribune Publishing опасается, что это приведет к снижению трафика на их медиаресурсы.

Хотя издатели признают ценность присутствия в результатах поиска Google, они опасаются, что использование их контента в сводке AI Overviews может подорвать их бизнес. Некоторые из руководителей медиа рассматривают блокировку веб-краулера Google для предотвращения публикации отрывков контента, но тогда они рискуют сократить видимость своего сайта в результатах поиска. Google же уверяет, что новая функция приносит пользу издателям, привлекая трафик на их сайты.

Тем временем использование статей с новостных сайтов технологическими компаниями, такими как OpenAI и Google, вызвало правовые споры об авторских правах. Сделки OpenAI с издателями для доступа к их контенту дополнительно усложнили ситуацию. Google, в свою очередь, сопротивляется призывам издателей компенсировать медиакомпаниям использование их контента.

Теперь руководители американских СМИ призывают правительство к вмешательству для защиты своих интересов и обеспечения справедливой компенсации за использование контента в технологиях искусственного интеллекта.



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Екатерина Петрова