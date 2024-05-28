Open AI и News Corp подписали соглашение о контенте

Разработчик ChatGPT компания Open AI заключила соглашение с медиаконгломератом News Corp, владельцем Wall Street Journal, New York Post, Times и Sunday Times. Согласно договору, Open AI получит доступ к текущим и архивным материалам всех изданий News Corp для развития своих моделей искусственного интеллекта. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Это соглашение заключено через несколько недель после аналогичной сделки между Open AI и Financial Times для лицензирования контента. Ранее в этом году Open AI подписала подобное соглашение с Axel Springer, материнской компанией Business Insider и Politico.

В то время как некоторые издания, такие как New York Times, предпочли подать в суд на Open AI и ее ключевого инвестора Microsoft за использование их контента для обучения ИИ-моделей, News Corp выбрала другой подход.

«Наше партнерство с News Corp — это важный шаг для журналистики и технологий. Мы высоко ценим историю News Corp как лидера в области новостной журналистики и рады предоставить нашим пользователям доступ к ее качественным материалам», — заявил глава Open AI Сэм Альтман.

Генеральный директор News Corp Роберт Томсон отметил: «Мы уверены, что это историческое соглашение установит новые стандарты точности, добродетели и ценности в цифровую эпоху. Мы рады работать с Сэмом Альтманом и его талантливой командой, которые понимают коммерческую и социальную значимость журналистики».



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Екатерина Петрова