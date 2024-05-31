OpenAI представила модель искусственного интеллекта ChatGPT Edu для школ и университетов

Фото: Максим Платонов

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта для образовательных учреждений. ChatGPT Edu создана на основе модели GPT-4o и специализируется на помощи в учебе и науке.

ChatGPT Edu может выполнять различные задачи, такие как:

замена персональных репетиторов;

помощь в написании и защите дипломной работы;

анализ данных и помощь в подготовке заявок на гранты.

Преподаватели могут использовать ChatGPT Edu, чтобы проверять домашние задания учеников.

Основные возможности ChatGPT Edu:

усовершенствованное понимание научных и учебных текстов;

улучшенные навыки в кодировании и математике;

расширенные возможности для студентов, включая анализ данных, просмотр веб-страниц и обобщение документов;

возможность создания собственных GPT-моделей, которыми можно делиться в университетских рабочих пространствах;

увеличенный лимит символов в одном запросе, позволяющий отправлять ИИ целые книги;

поддержка 50 языков.

Разработчики подчеркивают, что модель обеспечивает надежную защиту информации, конфиденциальность данных и продвинутые административные средства управления ИИ. ChatGPT Edu не будет обучаться на научных работах и других данных, отправленных пользователями.

Кроме того, недавно OpenAI и Reddit объявили о партнерстве, в рамках которого контент Reddit будет использоваться для обучения чат-бота ChatGPT и других продуктов OpenAI. OpenAI сможет использовать данные с платформы Reddit для улучшения работы своих ИИ-продуктов, что позволит им более эффективно обрабатывать и демонстрировать пользователям актуальный контент. В свою очередь, пользователи Reddit получат доступ к новым функциям, разработанным на базе ИИ.

Вместе с этим, Государственная канцелярия интернет-информации Китая представила новую крупную языковую модель под названием Chat Xi PT, обученную на работах председателя КНР Си Цзиньпина. Chat Xi PT разработана на основе «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи», включающей политическую философию, основанную на его трудах и речах. Кроме того, модель обучалась на других официальных документах, предоставленных интернет-регулятором Китая.

Артем Гафаров