В Китае разработали Chat Xi PT — нейронку на основе речей Си Цзиньпина

Фото: Динар Фатыхов

Государственная канцелярия интернет-информации Китая представила новую крупную языковую модель под названием Chat Xi PT, обученную на работах председателя КНР Си Цзиньпина.

Chat Xi PT разработана на основе «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи», включающей политическую философию, основанную на его трудах и речах. Кроме того, модель обучалась на других официальных документах, предоставленных интернет-регулятором Китая.

В настоящее время Chat Xi PT используется в исследовательском центре при интернет-регуляторе. В дальнейшем планируется представить модель широкой аудитории. Нейронка способна отвечать на вопросы, создавать отчеты, обобщать информацию и переводить тексты с китайского на английский. Британская деловая газета Financial Times отмечает, что Chat Xi PT — это ответ китайских властей на популярную языковую модель ChatGPT, разработанную американской компанией OpenAI.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова