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В Казанской духовной семинарии назначили нового ректора

10:05, 31.05.2024
В Казанской духовной семинарии назначили нового ректора
Фото: Взято с сайта tatmitropolia.ru

Накануне в Казанской духовной семинарии назначили нового ректора. Прошение о назначении нового ректора подал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Предыдущего ректора семинарии протоиерея Владимира Самойленко освободили от должности по состоянию здоровья. Новым ректором семинарии назначили ее первого проректора иерея Никиту Кузнецова.

Решение об этом приняли 30 мая на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

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