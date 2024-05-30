Федеральный бюджет России в январе — апреле 2024 года исполнен с дефицитом

Федеральный бюджет России за первые 4 месяца 2024 года показал дефицит в размере 3,963 трлн рублей, как сообщается на сайте Федерального казначейства. Это предварительная оценка, которая может быть уточнена в дальнейшем.



Стоит отметить, что дефицит бюджета в текущем году предусмотрен законом в размере 1,595 трлн рублей. В то же время, в январе — апреле 2023 года дефицит составлял 3,049 трлн рублей.

Доходы бюджета за 4 месяца выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,864 трлн рублей. Однако стоит отметить, что предварительная оценка Минфина была выше — 11,684 трлн рублей.

Возможно, на учет доходов за апрель повлиял сдвиг исполнения апрельских налоговых платежей из-за того, что срок уплаты пришелся на воскресенье, 28 апреля. Платежи были перенесены на ближайший рабочий день — на четверг, 2 мая. Объем этих платежей был значительным, и они уменьшают денежную массу.

Напомним, правительство России на заседании одобрило подготовленный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы.

Рената Валеева