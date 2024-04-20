В Казани побит температурный рекорд 50-летней давности
Гидрометцентр Республики Татарстан подтвердил, что в Казани вчера был зафиксирован новый температурный рекорд.
Предыдущий рекорд был установлен 19 апреля 1973 года, тогда температура воздуха составила 22,6 градуса.
Вчера же воздух прогрелся до 25,4 градуса по Цельсию. Прежний рекорд побит более чем на два с половиной градуса.
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