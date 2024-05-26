Стоимость рекламы в telegram-каналах выросла на 30% в 2023 году

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость рекламного поста в telegram-каналах в 2023 году выросла на 30% по сравнению с 2022 годом, достигнув 37 860 рублей. Эти данные были представлены платформой для размещения рекламы в соцсетях BeSeed. Платформа проанализировала результаты исследования на основе цен в 567 telegram-каналах различной тематики, от малых каналов с менее чем 10 тыс. подписчиков до крупных с более чем 500 тыс. подписчиков.

Наибольший рост цен был отмечен у каналов о недвижимости. Здесь стоимость рекламных размещений увеличилась в среднем на 49,4%, достигнув 45 700 рублей. На втором месте по динамике роста цен оказались каналы с вакансиями, где стоимость рекламы увеличилась на 38,2%, до 11 100 рублей. Развлекательные и юмористические каналы заняли третье место с ростом цен на 37,5%, до 24 300 рублей. Четвертое место заняли городские сообщества, где стоимость рекламных постов выросла на 35,6%, до 48 300 рублей. Пятое место у каналов о здоровье и красоте с увеличением цен на 33,4%, до 11 100 рублей.

Количество подписчиков исследуемых telegram-каналов также увеличилось на 15% по сравнению с 2022 годом. По данным компании Mediascope, мессенджер Telegram переместился с шестой на четвертую позицию по среднесуточному охвату среди всех интернет-ресурсов в России. В октябре-декабре 2023 года мессенджером ежедневно пользовались в среднем 47% россиян старше 12 лет. Однако количество просмотров рекламных постов в telegram-каналах снизилось на 15% из-за повышения конкуренции за внимание пользователей.

По данным Единого реестра интернет-рекламы, Российские рекламодатели потратили на продвижение в Telegram в 2023 году 3,7 млрд рублей. А согласно данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, общий рынок инфлюенс-маркетинга в России вырос на 50%, до 18 млрд рублей, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.



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Екатерина Петрова