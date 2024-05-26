В Казани три подростка на одном электросамокате сбили женщину — Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту наезда трех подростков на одном электросамокате на женщину в Казани.

Также он дал указание представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в Казани трое подростков, передвигаясь на одном электросамокате по пешеходной зоне, совершили наезд на женщину. Пострадавшая была госпитализирована. Этот инцидент вызвал общественный резонанс в социальных сетях и СМИ.