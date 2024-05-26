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В Казани три подростка на одном электросамокате сбили женщину — Бастрыкин поручил возбудить дело

12:15, 26.05.2024

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту наезда трех подростков на одном электросамокате на женщину в Казани.

Также он дал указание представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в Казани трое подростков, передвигаясь на одном электросамокате по пешеходной зоне, совершили наезд на женщину. Пострадавшая была госпитализирована. Этот инцидент вызвал общественный резонанс в социальных сетях и СМИ.

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