Более 6 миллионов россиян попали под запрет на выезд из страны из-за долгов

По данным Федеральной службы судебных приставов, число ограничений на выезд за границу из-за накопившихся долгов у россиян достигло 6,6 миллиона. Эти данные актуальны на 1 марта 2024 года. Это сопоставимо с результатами работы ФССП за весь 2022 год — 6,7 миллиона исполнительных производств, сообщает «Газета.ru».

На принудительном исполнении в территориальных органах ФССП находились 15,6 миллиона исполнительных производств о взыскании с граждан долгов на 1 марта. За январь — февраль 2023 года таковых было 13,2 миллиона исполнительных производств.

В результате к новому 2024 году 8 миллионов россиян попали в число невыездных из-за накопленных долгов. Это стало абсолютным максимумом за последние 15 лет. Только в Москве с января по декабрь 2023 года были вынесены 742 тысячи постановлений об ограничении права выезда за пределы России.

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