В IT-парке имени Рамеева открылось заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Мероприятие проходит в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.
Тема заседания в этом году — «Россия — Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». Событие проводится в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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