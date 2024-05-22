Промышленников и строителей Республики Татарстан соберут на светский раут

Корпоративный IQ-чемпионат объединит участников для расширения деловых контактов и обмена опытом на федеральном и региональных уровнях. Игра обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Ведущий — магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев выступит главным секундантом интеллектуальной схватки. В Казани событие состоится впервые.

Тема: «Интеллектуальная битва «СТРОИТЕЛИ VS ПРОМЫШЛЕННИКИ».

Программа: 17.30.00-18.30 — сбор гостей, фуршет, музыкальный перформанс. 18.30-22.30 — приветствие участников, три раунда игры, музыкальная программа, фуршет, награждение, нетворкинг.

Корпоративный IQ-чемпионат уже трижды проходил в Москве. Приглашаем к участию корпоративные команды до восьми человек, можно присоединиться или объединиться в сборные команды. В рамках события будет представлена выставочная экспозиция, на которой лучшие компании строительной индустрии Республики Татарстан смогут презентовать свои решения и уникальные разработки.

Участием в проекте мы поддерживаем Идею Национальной социальной инициативы, которая прозвучала на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля 2020 года. Программа была запущена в 2021 году, к ее реализации уже присоединилось более 70 российских регионов. Социальная инициатива #котЖизни — поддержка человека в различных жизненных ситуациях.

Регистрация: https://intellectbattle.ru/