Калиняк: премьер-министру Словакии больше не угрожает опасность

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, больше не угрожает опасность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера и министра обороны страны Роберт Калиняк.

— Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает, — передает словацкое телевидение слова политика.

Врачи также подтвердили улучшение состояния премьер-министра. Они считают, что опасность для жизни пациента миновала, но ему потребуется длительное время и отдых для восстановления.

На данный момент лечение Роберта Фицо продолжают в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица. Переводить его в другую клинику пока не планируется.

Напомним, что покушение на премьер-министра Словакии произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова. 71-летний мужчина выстрелил в Роберта Фицо пять раз, четыре пули попали в премьера. В ночь на четверг ему сделали первую операцию, а в пятницу — еще одну.

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Рената Валеева