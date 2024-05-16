Второму обвиняемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» продлили меру пресечения

В Москве Басманный районный суд продлил срок содержания под стражей в отношении Мирзоева Далерджона Баротовича. По версии следствия, обвиняемый принимал непосредственное участие в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холл».

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Мирзоеву Далерджону Баротовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток. Об этом сообщается в telrgram-канале ведомства.

Обвиняемый останется в СИЗО до 22 августа 2024 года.

Вечером, 22 марта, произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. Погибли 144 человека — по официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России.

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Рената Валеева