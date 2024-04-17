Над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Министерство обороны России сообщило, что около 11.20 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на территорию России с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.



Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Татарстан, сообщило ведомство. Предположительно, беспилотник сбили в районе Набережных Челнов.

Помимо этого, аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.

Также напомним, что сегодня утром, 17 апреля, около 8 утра вражеский беспилотник атаковал объект на территории Мордовии, о чем рассказал глава Республики Мордовия в своем telegram-канале.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики, — отметил он.



В начале апреля 2024 года предприятия Нижнекамска и Елабуги атаковали БПЛА. В результате происшествия пострадали 14 человек.

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Олег Исаков