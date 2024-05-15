В Казани ожидается солнечная погода и до 14 градусов тепла
Днем будет северо-восточный ветер 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха днем +12..+14 ˚C.
Вечером ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3—8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью в воздухе и на почве -2..-4 ˚C.
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