В МЧС России рассказали о ситуации с весенним паводком

В регионах России продолжается весенний паводок, вызванный обильным таянием снега и льда. По состоянию на 12 мая наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. Об этом сообщает МЧС России в своем telegram-канале.

Оренбургская область

По-прежнему остаются подтопленными 2 145 жилых домов и 5 140 приусадебных участков. За сутки освободились от воды восемь домов и 20 участков. С начала работ откачано более 1,8 миллиона кубометров воды, за прошедшие сутки — 100 кубометров.

Курганская область

За сутки освободились от воды: четыре дачных дома, три приусадебных участка, низководный мост и пять участков автодорог. Остаются подтопленными 346 жилых домов, 5 714 дачных домов и шесть низководных мостов. За сутки обеззаражены два жилых дома, 30 придомовых территорий, 5 километров автодорог. Откачано 18 000 кубометров воды, просушено 17 жилых домов.

В сравнении с ситуацией в других регионах в Оренбургской и Курганской областях вода пошла на убыль. В Тюменской и Омской областях ситуация остается сложной.

Тюменская область

Уровень воды в реке Ишиме:

в районе села Ильинка снизился на 3 сантиметра и составляет 796 сантиметров;

в городе Ишиме уменьшился на 10 сантиметров и составляет 921 сантиметр;

в районе села Абатское снизился на 11 сантиметров и составляет 1 155 сантиметров;

в Викуловском районе снизился на 7 сантиметров и составляет 1 137 сантиметров.

При этом в регионе остаются подтопленными:

385 жилых домов;

347 дачных домов;

3 443 приусадебных участка;

36 участков автодорог.

Эвакуировано более 4 300 человек. В пунктах временного размещения находятся 367 человек, из них 115 детей.

Омская область

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону продолжает оказывать помощь населению. В Усть-Ишимском районе остаются подтопленными 317 жилых домов и 467 придомовых территории. Уровень воды в реке Ишиме у села Усть-Ишим составляет 894 сантиметра, в районе села Орехово — 1 630 сантиметров.

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Рената Валеева