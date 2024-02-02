Прокуратура поручила застройщику ЖК «Авалон сити» в Казани активизировать строительство

2 февраля заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова провела проверку строительства жилого комплекса «Авалон сити» в Казани. В мероприятии приняли участие дольщики объекта. Этот объект был взят на контроль надзорным ведомством в конце 2022-го в связи с риском нарушения прав дольщиков, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре.



В ходе проверки обсуждались сроки завершения строительства. Застройщик получил поручение активизировать работы и начать передачу объекта для проверки Инспекцией государственного строительного надзора республики.

На данный момент на строительной площадке работают около 300 человек, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Маргарита Головатенко