Температура воздуха в Казани достигнет +11 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в воскресенье, 5 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов. Ветер юго-западный, порывами от 7 до 12 м/с.

По республике Татарстан прогнозируется от +7 до +12 градусов.

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Разиль Самигуллин