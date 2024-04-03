В 2023 году около 670 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

В 2023 году около 670 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала. Правительство уделяет пристальное внимание вопросам защиты материнства и детства, а также помощи семьям с детьми. По поручению президента в России развивается система поддержки семей с момента беременности женщины и до 17-летия ребенка.

Для поддержки семей действуют следующие программы и механизмы:

С января 2023 года действует единое пособие, которое предоставляется каждый месяц, исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 млн детей и примерно 400 тыс. будущих мам.

Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. В 2024 году оно увеличено почти до 50 тыс. рублей. Благодаря установлению единого тарифа на страховые взносы выросла и максимальная сумма помощи по беременности и родам: с 383 тыс. до 565 тыс. рублей.

Программа материнского капитала предусматривает выплату более 630 тыс. рублей за первенца и 830 тыс. — за второго ребенка. В 2023 году порядка 670 тыс. семей улучшили свои жилищные условия благодаря маткапиталу.

Также продолжается внедрение механизмов социального казначейства, которые уже охватывают 42 меры соцзащиты. Почти 23 млн человек могут воспользоваться этими мерами. Кроме того, в России действует система информирования людей о положенной им помощи в некоторых жизненных ситуациях.

Напомним, в 2023 году в Татарстане ни одна семья не использовала материнский (семейный) капитал на социальную адаптацию детей-инвалидов. Всего же выплатами в республике воспользовались 35 153 человека, сообщили «Реальному времени» в Фонде пенсионного и социального страхования России.

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Разиль Самигуллин