К саммиту БРИКС в Казани обновят более 200 исторических зданий

В столице Республики Татарстан к саммиту стран БРИКС обновят фасады Казанского кремля и более 200 исторических зданий на 44 улицах Казани. На эти цели выделено 87 млн рублей.

— В этом году мы совместно с «Татинвестгражданпроектом» готовим решение по фасадной части башни Сююмбике, гидроизоляции. Уже после всех международных событий перейдем непосредственно ко второму этапу работ на внутренней и конструктивной части, — подчеркнул Иван Гущин, председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Особое внимание уделят объектам культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Например, в здании аэровокзала на улице Патриса Лумумбы завершается комплекс противоаварийных работ. Совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана продолжается реставрация мечети «Аль-Марджани». Противоаварийные работы также ведутся в Алафузовском театре после пожара и в здании, где с 1941 по 1942 год жил итальянский писатель и коммунист Джованни Джерманетто.

За счет федеральных средств разработан проект реставрации Закабанной мечети. Работы по укреплению штукатурно-красочного слоя живописи провели в Петропавловском соборе. Противоаварийный ремонт завершат до конца года. Напомним, руины собора Казанской иконы Божией Матери получат статус объекта культурного наследия федерального значения.

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Разиль Самигуллин