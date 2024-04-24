Дополнительные поезда назначены на ГЖД в майские праздники

Традиционно в период майских праздников Горьковская железная дорога назначает дополнительные пригородные поезда в Удмуртской Республике, а также в республиках Татарстан и Марий Эл по самым востребованным маршрутам.

Дополнительные поезда:

№6404 Казань — Арск (отправление в 08.21, прибытие в 09.56) и №6407 Арск — Казань (отправление в 10.55, прибытие в 12.39) — 26 апреля и 10 мая;

№6436 Казань — Кукмор (отправление в 14.58, прибытие в 17.31) и №6439 Кукмор — Казань (отправление в 17.55, прибытие в 20.50) — 27 апреля и 8 мая;

№6062 Ижевск — Кузьма (отправление в 16.49, прибытие в 21.03 по местному времени) — 30 апреля и 8 мая.

№6061 Кузьма — Ижевск (отправление в 07.50, прибытие в 11.59 по местному времени) — 1 и 9 мая.

Также для удобства пассажиров увеличивается составность пригородных поездов по отдельным направлениям:

Казань — Нижний Новгород;

Казань — Ижевск;

Казань — Йошкар-Ола;

Ижевск — Нижнекамск;

Казань — Сосновка.

Некоторые пригородные поезда выводятся из расписания в связи с назначением новых. Среди них:

№6404/6407 Казань — Арск — Казань — 27 апреля и 8 мая,

№6436/6439 Казань — Кукмор — Казань и №6062 сообщением Ижевск — Кузьма — 26 апреля и 10 мая

№6061 сообщением Кузьма — Ижевск — 27 апреля и 11 мая.

Напомним, за первые три месяца 2024 года пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге воспользовались более 13,5 тысячи пассажиров. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

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Разиль Самигуллин