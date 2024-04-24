В Татарстане работают более 362 тысяч сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса
Федеральная служба государственной статистики предоставила оценку среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса. Эти данные отражают количество сотрудников (без внешних совместителей), трудоустроенных в таких организациях, узнало «Реальное время»
Татарстан занимает лидирующую позицию среди субъектов Приволжского федерального округа по числу работников. Согласно статистике, в республике насчитывается 362 741 сотрудник предприятий малого и среднего бизнеса, что является самым высоким показателем в регионе.
Следующий регион после Татарстана — Нижегородская область (311 678), далее — Самарская область (288 519) и Башкирия — 224 749.
В целом по Приволжскому федеральному округу на предприятиях такого типа занято около 2,1 млн человек. В масштабах всей страны этот показатель достигает 11,2 млн сотрудников.
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