В Альметьевске ожидается временное прекращение подачи холодной воды
Завтра, 25 апреля, в Альметьевске будет прекращена подача холодной воды, сообщается на сайте Альметьевского муниципального района.
Отключение воды произойдет в ряде домов и учреждений по следующим адресам:
- ул. Заслонова, 4, 8, 10, 12, 8а;
- ул. Джалиля, 17;
- ул. Ленина, 65, 67;
- детский сад №30, ул. Заслонова, 14 (со стороны Шевченко);
- ЗАО «Электрощит».
Подача воды будет прекращена с 08.00 и возобновится после окончания работ. Причиной отключения воды стала заявка ООО УК «Алсу».
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