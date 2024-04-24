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В Альметьевске ожидается временное прекращение подачи холодной воды

15:25, 24.04.2024

Завтра, 25 апреля, в Альметьевске будет прекращена подача холодной воды, сообщается на сайте Альметьевского муниципального района.

Отключение воды произойдет в ряде домов и учреждений по следующим адресам:

  • ул. Заслонова, 4, 8, 10, 12, 8а;
  • ул. Джалиля, 17;
  • ул. Ленина, 65, 67;
  • детский сад №30, ул. Заслонова, 14 (со стороны Шевченко);
  • ЗАО «Электрощит».

Подача воды будет прекращена с 08.00 и возобновится после окончания работ. Причиной отключения воды стала заявка ООО УК «Алсу».

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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