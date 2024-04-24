Двойная проверка воды из других стран: Роспотребнадзор России о проверке рек, попавших в паводок

В Оренбургской, Тюменской и Курганской областях развернули мобильные лаборатории для контроля качества воды. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.



По словам Поповой, в этих регионах основной источник воды для населения — реки, попавшие в зону паводка. Смываемые с берегов загрязняющие вещества могут нести опасность для здоровья людей, поэтому важно контролировать качество воды перед ее подачей.

Санитарные службы совместно с коллегами из органов управления регионов и МЧС разработали схемы организации безопасности воды, ее очистки и дезинфекции территорий. Более 4 тысяч исследований воды уже проведено.

— Если в зоне Оренбурга вся вода, которая собирается к Оренбургу и к Орску, течет по территории Российской Федерации, то в Тюмени и Кургане она приходит из другого государства. И вот здесь усиленный контроль тоже требовался, — заявила Попова.

Особое внимание уделяется иммунизации населения от гепатита А. На данный момент вакцинировано почти 150 тысяч человек. Также контролируется качество привозной и бутилированной воды.

Летом детей с пострадавших от паводка территорий будут вывозить в летние оздоровительные учреждения. Проект реализуется по поручению правительства. Роспотребнадзор следит за соблюдением всех правил еще на стадии проектирования и строительства таких учреждений.

Роспотребнадзор готовится к летнему оздоровительному сезону. Ведомство контролирует подготовку учреждений и перевозку детей к местам отдыха. Предполагается, что будет перевезено почти полмиллиона ребят.

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Рената Валеева