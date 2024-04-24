В районах, пострадавших от паводка, остаются подтопленными более 2 тысяч домов

В Оренбургской области сотрудники МЧС активно ведут работы по устранению последствий весеннего паводка. Проводится откачка воды, просушка и дезинфекция домов и социальных объектов, очистка территории от мусора. Уже проделана значительная работа:



откачано 414 000 кубометров воды;

просушено 1 100 домовладений;

обеззаражено 7 000 домов и объектов социальной инфраструктуры;

очищено от мусора 865 частных домов, 196 территорий многоквартирных домов, 1 800 приусадебных участков и 328 дворов;

восстановлено 22 километра автодорог, еще 102 километра расчищено от мусора;

принято 402 000 заявлений на оказание финансовой помощи;

44 500 человек получили выплаты.

В Кургане уровень воды в реке Тобол снижается и составляет 945 сантиметров. Однако остаются подтопленными 2 113 жилых и 3 405 дачных домов. В районе села Белозерского уровень воды 585 сантиметров, там увеличены дамбы. Ранее в Курганской области уровень воды в Тоболе поднялся до отметки 646 см, прибавив за два часа 15 см.

На территории Тюменской области уровень воды в реке Ишим также находится в движении. За сутки:

в пределах города Ишима и села Ильинка он снижается;

в районе села Абатское поднялся на 149 сантиметров и составляет 919 сантиметров;

в районе села Коркино поднялся на 73 сантиметра и приблизился к критической отметке.

Сотрудники экстренных служб укрепляют земляные насыпи вдоль трассы Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе. В регионе остаются подтоплены 155 домов, 523 дачных дома, 2 776 приусадебных участка и 17 участков автодорог. Заблаговременно эвакуировано более 4 200 человек. В пунктах временного размещения находятся 504 жителя, из них 186 детей.

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Разиль Самигуллин