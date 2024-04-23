Роскомнадзор за 12 лет заблокировал более 3 млн единиц контента

На XIII Форуме безопасного интернета начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил о масштабной работе по борьбе с запрещенной информацией в интернете.

По словам Зайцева, за 12 лет работы РКН заблокировал или удалил около 3,3 млн страниц и сайтов, содержащих запрещенный контент.

Среди них более 200 тыс. единиц детской порнографии, около 450 тыс. пронаркотического контента, почти 190 тыс. материалов с призывами к самоубийству. Было заблокировано также около 130 тыс. страниц и сайтов с информацией, которая может вовлечь детей в совершение опасных действий, таких как «руфинг» и «зацепинг».

Кроме того, было заблокировано около 45 тыс. сайтов с террористическим и экстремистским контентом, а также с призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях.



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Анастасия Фартыгина