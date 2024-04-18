Кабмин Татарстана установил субсидии для НКО на мероприятия инновационной и инвестиционной деятельности

Кабмин Татарстана установил порядок предоставления субсидии из бюджета республики для НКО на мероприятия в сфере инновационной и инвестиционной деятельности. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Для участия в отборе некоммерческая организация должна соответствовать ряду критериев:

осуществлять деятельность и уплачивать налоги в Татарстане;

НКО осуществляет инновационную и инвестиционную деятельность не менее 3 лет;

единственный учредитель — Кабмин Татарстана.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева