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Кабмин Татарстана установил субсидии для НКО на мероприятия инновационной и инвестиционной деятельности

14:27, 18.04.2024

Кабмин Татарстана установил порядок предоставления субсидии из бюджета республики для НКО на мероприятия в сфере инновационной и инвестиционной деятельности. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Для участия в отборе некоммерческая организация должна соответствовать ряду критериев:

  • осуществлять деятельность и уплачивать налоги в Татарстане;
  • НКО осуществляет инновационную и инвестиционную деятельность не менее 3 лет;
  • единственный учредитель — Кабмин Татарстана.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа.

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Рената Валеева
ОбществоЭкономика Татарстан

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