Всех желающих ждут на субботник в формате «Чистых Игр» на озере Глубокое

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

На уникальной природной площадке под Казанью, близ озера Глубокое, 27 апреля при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), мэрии Казани и Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования состоится масштабный городской субботник в формате квеста «Чистые Игры».

Принять участие в уборке леса, где произрастают краснокнижные растения, может каждый желающий. Все, что для этого нужно, — собрать команду от 2 до 4 человек и заполнить анкету на сайте организаторов. К месту проведения субботника и обратно организуют трансфер от ТРК «Тандем» и ТЦ «Мега». Первый шаттл отправится в 9.30. Еще два — с интервалом в 15 минут.

На месте: полуторачасовая большая уборка территории (больше мусора — больше баллов и ближе победа и призы), а еще концертная программа (6+), активности, полевая кухня и травяной чай.

Территория выбрана не случайно: именно здесь в 2024-м году будет создана экологическая тропа — часть 350-километровой «Волжской тропы», разработанной Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ. Сеть пеших маршрутов будет знакомить посетителей с биоразнообразием лесопарка «Лебяжье». Ранее исследования ученых показали, что на сравнительно небольшом участке леса произрастают 383 вида растений — почти четверть флоры республики. В том числе 17 краснокнижных растений, 170 видов грибов. Здесь гнездятся 210 видов птиц и проживают 5 видов редких и исчезающих видов животных.