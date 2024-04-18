Инспекторы Минэкологии провели мониторинг территории Советского района Казани

Фото: Максим Платонов

В рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Центрального управления Минэкологии обследовали Советский район Казани. Они искали несанкционированные места складирования отходов. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Специалисты выявили 8 фактов нарушения природоохранного законодательства.

Так, в поселке Константиновка на территории, прилегающей к автосервису, обнаружили несанкционированное складирование автомобильных шин.

По адресу ул. 2-я Азинская рядом с домом №1в инспекторы зафиксировали нарушение — здесь нашли строительный мусор, в том числе крупногабаритный, после ремонта жилых помещений.



Также инспекторы зафиксировали 5 нарушений на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Так, несоблюдение правил обращения с отходами обнаружили на улице 2-й Азинской рядом с домом №1д, в поселке Константиновка (на улице Мира рядом с домом №36в), в поселке Большие Клыки (на улице Октябрьской рядом с домом №112), а также на контейнерных площадках по улицам Большой (в поселке Вишневка) и Рылеева (в поселке Дальний).

По всем выявленным фактам в адрес Исполнительного комитета будут направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.

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Олег Исаков