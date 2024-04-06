В России стабилизировались цены на топливо благодаря увеличению объемов отгрузки

В Министерстве энергетики Российской Федерации сообщили, что рекомендации по увеличению объемов отгрузки топлива на российский рынок и предложения на бирже стабилизируют биржевые цены. Об этом сообщает Газета.ru.

Пресс-служба Минэнерго отметила, что по итогам торгов 5 апреля биржевые цены на бензин Аи-92 снизились на 3,3%, а на дизельное топливо — на 1,6%.

Также в министерстве подчеркнули, что Россия не намерена снижать объемы переработки нефти на фоне серии атак на нефтеперерабатывающие заводы. Ранее в ведомстве исключили риски обеспечения внутреннего рынка топливом.

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Разиль Самигуллин