Сегодня в Казани похолодает до +20 градусов

Фото: Реальное время

В Казани во вторник, 23 апреля, ожидается пасмурная погода с осадками во второй половине дня. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +13 до +20 градусов. Ветер северо-западный, порывами от 3 до 5 м/с, сообщает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +12 до +21 градуса.



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