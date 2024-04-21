Новый законопроект разграничит медуслуги и медпомощь

Фото: Динар Фатыхов

Законопроект о разграничении понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга» может быть принят до конца года

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что законопроект о разграничении понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга», возможно, будет принят до конца этого года.

По словам Башанкаева, законопроект направлен на повышение статуса врача и его юридическую защиту от необоснованного уголовного преследования. Это особенно актуально для Татарстана и других регионов России, где врачи регулярно сталкиваются с подобными ситуациями.

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Рената Валеева