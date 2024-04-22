Казань вошла в пятерку лучших городов мира для любителей кошек и собак

Столица Татарстана попала в список лучших городов для владельцев домашних животных. Одной из причин для данного решения стало то, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» разрешили покупать билеты и перевозить животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Более того, животным полагается место у окна.

Также один из поводов включения Казани в данный список, это, то, что МТС открыл двери своих салонов для домашних питомцев. С собаками, кошками, черепахами и другими животными можно попасть почти в 50 салонов по всей республике.

Еще одной причиной того, что Казань является лучшим городом для любителей кошек и собак, является то, что в торговом центре «Мега» работает 65 дог-френдли магазинов и ресторанов. Кроме того, здесь можно бесплатно взять поводки и намордники, биоразлагаемые мешки и лопатки для уборки, а также воспользоваться мисками с водой, прокатом переносок и колясок для животных. Соседи Казани по рейтингу — Стамбул, Зеленоград, Рим и Тель-Авив.

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Разиль Самигуллин