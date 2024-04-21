Дипломаты из разных стран посадили яблони в Лядском саду Казани

Фото: Максим Платонов

Дипломаты и сотрудники консульств Казани приняли участие в общегородском субботнике и посадили 12 яблонь в Лядском саду.

— У нас периодически проходят неформальные встречи по разным направлениям. Мы решили приобщиться к общегородскому субботнику и благоустройству Казани именно в Лядском саду, который стал знаковым местом для многих дипломатов. Через много лет мы сможем вернуться и увидеть, как наши яблони выросли. Таким образом мы развиваем неформальные контакты между дипломатами и городским сообществом, — отметила председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова.

В посадке деревьев приняли участие представители консульств Турции, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и МИД России.

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков пришел на субботник с семьей.

— Это очень хорошая инициатива. Так совпало, что сегодня у детей нет занятий в секциях, и мы решили их приобщить к субботнику. Сын самый первый начал копать ямку для дерева. Наш дипломатический корпус в Казани очень дружный. Мы всегда приглашаем друг друга на разные мероприятия, очень тесно взаимодействуем», — поделился Искаков.

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Рената Валеева