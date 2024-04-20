В Альметьевске жители одного из домов жалуются на состояние бомбоубежища

Жители одного из домов на улице Гагарина в Альметьевске столкнулись с неприятной ситуацией: бомбоубежище, предназначенное для укрытия во время чрезвычайных ситуаций, оказалось в ужасном состоянии. Жители выражают обеспокоенность, что в случае необходимости они не смогут использовать его по назначению, сообщает ТНВ.

Одна из жительниц рассказала, что убежище находится в плачевном состоянии: горы мусора вокруг и антисанитария внутри делают его непригодным для использования. Она отмечает, что ответственность за это лежит на управляющей компании, которая должна следить за состоянием бомбоубежищ в городе.

— С жильцами просим привести подвал в состояние, которое соответствует бомбоубежищу. В данный момент там находиться нельзя, потому что там и фекалии, и мусор, и все это течет, плывет, — отметила одна из жительниц дома.

В настоящее время в Альметьевске насчитывается 108 бомбоубежищ. Планируется увеличить их количество, чтобы обеспечить безопасность жителей в случае чрезвычайных ситуаций.

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Анастасия Фартыгина