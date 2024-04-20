Руководитель аппарата исполкома Казани награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления»

Фото: фото предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления в России. В рамках этого события раис Татарстана Рустам Минниханов вручил руководителю аппарата исполкома Казани Булату Алееву медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».

На церемонии вручения награды присутствовали государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин и председатель Cовета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин.

— Местные органы отвечают за решение самого широкого круга вопросов, в том числе в сфере образования и воспитания молодежи, межнационального и межконфессионального мира и согласия, ЖКХ, дорожно-транспортного обеспечения, развития экономики, малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, других задач, связанных с жизнедеятельностью на местах, — отметил Раис.

Рустам Минниханов отметил важность работы органов местного самоуправления в условиях проведения специальной военной операции: они поддерживают военнослужащих и их семьи, оказывают гуманитарную помощь подшефным городам Лисичанску и Рубежному. Глава республики поблагодарил представителей местного самоуправления за активную позицию, а также за их вклад в организацию избирательной кампании и успешное проведение выборов президента Российской Федерации.

Раис также подчеркнул, что в этом году предстоит провести еще целый ряд важных мероприятий: выборы депутатов Госсовета Татарстана, KazanForum и саммит стран БРИКС.



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Анастасия Фартыгина