Депутаты Госсовета Татарстана приняли участие в субботнике

Фото: Реальное время

Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и сотрудники Аппарата республиканского парламента приняли участие в субботнике по благоустройству общественных парков Казани. Участники субботника провели уборку территории Лядского сада в центре столицы Татарстана.



Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова отметила, что в Татарстане успешно реализуются программа «Наш двор» и проекты по созданию общественных пространств, реконструкции городских скверов и парков, благоустройству территорий. Она также подчеркнула, что содержать эти пространства в чистоте и порядке — дело не только коммунальных служб, но и каждого жителя республики.

Управляющий делами Аппарата Государственного Совета, председатель первичной профсоюзной организации Булат Хасанов выразил коллегам благодарность за отзывчивость и активное участие в субботнике. Он также отметил, что в парламенте республики немало добрых традиций, способствующих объединению коллектива, и выразил уверенность в том, что традиция проведения субботника продолжится и в будущем.

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Анастасия Фартыгина