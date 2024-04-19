В Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил, что сезон охоты на селезней уток и гусей в Татарстане начнется 20 апреля и продлится до 29 апреля.

В ведомстве напомнили, что весенняя охота на водоплавающую дичь должна осуществляться из укрытия с использованием гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробницей не более пяти миллиметров. Ходовая охота запрещена.

Применение плавательных средств разрешено только для создания укрытия и транспортировки добытой дичи без использования моторов.

Кроме того, запрещено использование собак и ловчих птиц, за исключением подружейных собак для поиска раненой дичи и подачи добытой.

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