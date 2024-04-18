Тукаевского главу подозревают во взятке на миллион
Сегодня Следком по РТ сообщил информацию об уголовном преследовании главы Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева. На данный момент он находится на допросе у следователей в Набережных Челнах, отмечают источники «Реального времени». Официально его задержание в СК пока не подтверждают.
По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что посодействовал этой фирме в заключении договоров подряда на строительные работы на территории района и в своевременной оплате.
Предметом взятки в СК считают стройматериалы, работы по строительству дома Камаева и непосредственно денежные средства.
Один из источников «Реального времени» отмечает — в числе прочих муниципальных контрактов фирма-взяткодатель выполняла капремонт за 135 млн рублей на одном из социальных объектов района.
Уголовное дело возбудили сегодня по ч. 6 ст. 290 УК РФ. И сегодня же к Камаеву пришли домой с обыском.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники экономической полиции МВД Татарстана.
Справка
Камаев Фаил Мисбахович
Родился 3 мая 1969 года в д. Салауз-Муханово Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
— В 1992 г. — Окончил Елабужский государственный педагогический институт.
Трудовая деятельность:
— В 1992 г. — учитель истории в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района.
— В 1992—1993 гг. — заместитель директора по воспитательной работе в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района.
— В 1993—2001 гг. — директор Сал-Муханской средней школы Муслюмовского района.
— В 2001—2002 гг. — Глава Митряевского местного самоуправления Муслюмовского района.
— В 2002 г. — заместитель по социальным вопросам главы администрации Актанышского района.
— В 2002—2005 гг. — начальник территориального отдела образования Актанышского района.
— В 2005 г. — заместитель главы администрации Актанышского района.
— В 2006—2009 гг. — заместитель главы Актанышского муниципального района, заместитель председателя Совета Актанышского муниципального района.
— В 2009—2012 гг. — руководитель исполнительного комитета Актанышского муниципального района Татарстана.
— В 2012—2013 гг.- и. о. главы Актанышского района Татарстана.
— В 2012—2013 гг. — и. о. главы Актанышского района Татарстана.
— В 2013—2017 гг. — глава Актанышского муниципального района Татарстана.
— В 2017—2018 гг. — и. о. руководителя исполкома Тукаевского района Татарстана.
— В 2018 г. — руководитель исполкома Тукаевского района Татарстана.
— С 14 сентября 2018 г. — глава Тукаевского района Татарстана.
Награды и звания:
— медаль «В память 1000-летия г. Казани».
— Благодарность президента Татарстана.