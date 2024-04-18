Тукаевского главу подозревают во взятке на миллион

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Следком по РТ сообщил информацию об уголовном преследовании главы Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева. На данный момент он находится на допросе у следователей в Набережных Челнах, отмечают источники «Реального времени». Официально его задержание в СК пока не подтверждают.



По версии следствия, в 2022 году подозреваемый получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что посодействовал этой фирме в заключении договоров подряда на строительные работы на территории района и в своевременной оплате.

Предметом взятки в СК считают стройматериалы, работы по строительству дома Камаева и непосредственно денежные средства.

Один из источников «Реального времени» отмечает — в числе прочих муниципальных контрактов фирма-взяткодатель выполняла капремонт за 135 млн рублей на одном из социальных объектов района.

Уголовное дело возбудили сегодня по ч. 6 ст. 290 УК РФ. И сегодня же к Камаеву пришли домой с обыском.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники экономической полиции МВД Татарстана.

