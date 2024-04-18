В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла

В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла, сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 87 км от города Лорето, в котором проживают почти 15 тысяч человек. Также отмечается, что очаг залегал на глубине около 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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