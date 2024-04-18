Банк России опубликовал курс валют на 19 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 19 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль стабилизировался.
Так, цена юаня понизилась на 0,02 рубля, доллар потерял в цене 0,23 рубля, евро, напротив, подорожал на 0,25 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,98 рубля;
- доллар 94,09 рубля;
- евро 100,53 рубля.
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