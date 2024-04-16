ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка»

ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по причине наличия нарушений в рекламе ипотеки. В распространяемой рекламе говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, лимит при покупке квартиры в новостройке составляет до 30 млн рублей. При этом существенные условия договора не указываются, например, такие, как срок и рамки процентной ставки, а также наличие первоначального взноса.

В рекламе также было указано, что услуги, предоставляемые организацией являются «лучшей ипотекой в России», при этом не указываются объективные критерии сравнения услуг. Подобные действия организации вводят потребителей услуги в заблуждение, а также нарушают закон о рекламе. В случае доказательства вины организации грозит штраф.

Напомним, в сентябре 2023 года Валентина Матвиенко на заседании в Совете Федерации призвала ФАС проверить ситуацию, связанную с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». ФАС проанализировала деятельность издательства и выявила, что «Просвещение» выставило «монопольно высокие» цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. В результате было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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Разиль Самигуллин