В России внесены изменения в программу «Фабрика проектного финансирования»

Правительство Российской Федерации внесло изменения в программу «Фабрика проектного финансирования». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В новой версии программы скорректировано понятие «инвестиционный проект», уточнены требования к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.

В частности, проектом теперь считается комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию, развитию или модернизации и эксплуатации производственных мощностей и (или) объектов инфраструктуры, созданию предприятий как имущественного комплекса, внедрению технологий, созданию нового производства продукции или иного имущества.

Также в документе отмечено, что инвестиционный проект может быть реализован юридическим лицом, не являющимся заемщиком, но получающим финансирование от заемщика или иных лиц.

Кроме того, в новой версии программы приведены уточнения в определение заемщика: заемщиком может быть только российское юридическое лицо, соответствующее требованиям программы. Также заемщик может предоставлять финансирование напрямую или через третьих лиц юридическому лицу, реализующему проект фабрики, либо напрямую получать финансирование на цели реализации проекта фабрики.



Напомним, правительство продолжает поддерживать бизнес в рамках мер, направленных на экономическое развитие страны. Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2024 года действия правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, которые привлекаются организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин