На строительство очистных сооружений в Лениногорском районе выделят 109,8 млн рублей
На строительство очистных сооружений в Лениногорском районе выделят 109,8 млн рублей. Заказчиком работ выступает учреждение «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Работы будут выполнены в селе Шугурово.
Согласно контракту подрядчик обязуется выполнить работы непосредственно по строительству очистных сооружений, а также установку наружных сетей (водоснабжение, канализация). Срок исполнения контракта с даты заключения до 31 декабря 2024.
Напомним, на организацию фестиваля самодеятельного творчества «Форпост» выделят 610 тыс. рублей. В настоящее время тендер находится на этапе подачи заявок. Заказчиком услуг является Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка.
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